Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска 9 февраля

В этот день в столице Удмуртии пройдет ежегодный зимний велопарад.

Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Запрет будет действовать 9 февраля на время проведения ежегодного зимнего велопарада с 12:45 до 13:40:

- переулок Северный на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской;

- улица Пушкинская от переулка Северный до улицы Кирова;

- улица Кирова от улицы Пушкинской до улицы Песочной;

- улица Песочная от улицы Кирова до улицы Береговой.