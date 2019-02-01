Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска 9 февраля

В этот день в столице Удмуртии пройдет ежегодный зимний велопарад.
Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.
Запрет будет действовать 9 февраля на время проведения ежегодного зимнего велопарада с 12:45 до 13:40:
- переулок Северный на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской;
- улица Пушкинская от переулка Северный до улицы Кирова;
- улица Кирова от улицы Пушкинской до улицы Песочной;
- улица Песочная от улицы Кирова до улицы Береговой.