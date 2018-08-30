Содержание более 200 остановок в Ижевске передали от «Горсервиса» к «СБиДХ»

Ранее жители столицы Удмуртии жаловались на переполненные урны вблизи остановочных комплексов.

Ижевск. Удмуртия. Содержание 226 остановок в Ижевске передали от «Горсервиса» к службе благоустройства и дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на начальника «СБиДХ» Александра Килина.

«Согласно постановлению администрации Ижевска содержание 226 остановочных комплексов, которые ранее были закреплены за «Горсервисом», осуществляет «СБиДХ», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что уборкой остановок занимаются подрядные организации, отвечающие в рамках муниципальных контрактов за содержание улично-дорожной сети.

Ранее портал Ижевск.Инфо писал о жалобах горожан на переполненные урны. В администрации напомнили, что в случае ненадлежащего содержания остановок жители могут обращаться в диспетчерскую службу «СБиДХ» по телефону 78-72-78.