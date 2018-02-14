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      В теплосети Ижевска введут реагент-краситель

      17:53, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      17:53, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      848
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#коммунальщики
      Фото: вектор2000.рф
      848
      0

      Он окрасит воду в изумрудно-зеленый цвет, что поможет энергетикам обнаружить места несанкционированного забора теплоносителя и участки его потерь из-за дефектов трубопроводов.

      Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 19 февраля, в теплосети Ижевска введут реагент. Он окрасит воду в изумрудно-зеленый цвет, что поможет энергетикам обнаружить места несанкционированного забора теплоносителя и участки его потерь из-за дефектов труб.

      По информации пресс-службы удмуртского филиала «Т Плюс», речь идет о красителе, который называется уранин. Данный способ экологичен, не загрязняет места утечек воды и совершенно безопасен для человека. Это подтверждается гигиеническими сертификатами.  Его применение в городских теплосетях согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора. Уведомление уже получили все необходимые инстанции, включая МЧС и городскую администрацию.

      Первоначально краситель введут в теплосети от ижевской ТЭЦ-1. Таким образом, в зону применения попадут сети трех районов города – Первомайского, Октябрьского и частично Индустриального.

      Отметим, что краситель вводится только в систему теплоснабжения. То есть горячая вода, текущая из крана в квартирах и организациях, не должна окрашиваться, поскольку отопление и горячее водоснабжение относятся к разным системам. Однако в силу технических нарушений в работе теплосетевого оборудования или оборудования внутридомовых коммуникаций такое может произойти.

      В связи с возможным возникновением случаев окрашивания горячей воды в зеленый цвет компания «Удмуртские коммунальные системы» просит жителей незамедлительно сообщать о данных фактах в свою управляющую компанию/ТСЖ.

      Также можно обратиться по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона:  998-072).  Или в информационно-диспетчерскую службу УКС по телефонам: 90-35-43, 90-35-45 и на «горячую линию» теплоснабжающей компании: 90-35-79, 8(965)849-91-53, 8(965)540-13-94. 

      Также компания обращается к ижевчанам с просьбой сообщать о фактах обнаружения мест выхода «зеленой» воды на поверхность.

      Отметим, что краситель удаляется из системы в течение двух недель с момента ввода. Его «вымывание» происходит за счет утечки теплоносителя через дефекты теплосети и пополнения системы подпиточной водой.

      Наша справка: 

      Уранин (флуоресцеин) – динатриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая в воде с чрезвычайно сильной зеленой флуоресценцией. Используется для определения утечки воды в теплосетях и водопроводах; в качестве индикатора для предприятий нефтедобывающей отрасли; для геологоразведочных работ в целях определения направления течения вод; для подцветки антифризов; для подкраски продуктов бытовой химии (лечебных солей, моющих средств, мыла, шампуней), а также - воды в аквариумах и водоемах, других декоративных целей и других целей.

      17:53, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      848
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#коммунальщики

       

       

       

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