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      Смена собственника Сарапульской ТЭЦ не скажется на теплоснабжении Сарапула

      14:03, 12 января, 2018
      Дмитрий Афонин
      14:03, 12 января, 2018
      Дмитрий Афонин
      601
      0
      #бизнес\n#ЖКХ\n#энергетика\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#криптовалюта
      Фото: tplusgroup.ru
      601
      0

      По данным «Коммерсанта», основного поставщика тепла в Сарапуле группа «Т Плюс» продала Алексею Колеснику.

      Сарапул. Удмуртия. Алексей Колесник, ранее руководивший комитетом природных ресурсов в минприроды Татарстана, приобрёл у группы «Т Плюс» Сарапульскую ТЭЦ. В комментарии изданию «КоммерсантЪ», бизнесмен отметил, что на купленной площадке в Удмуртии рассматривает вариант с майнингом криптовалюты.

      Наталья Порохова из АКРА заявила изданию, что операционная эффективность Сарапульской ТЭК очень низкая – расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме. По ее оценке, затраты на электроэнергию для дата-центра или майнинга на этой станции будут на 40% ниже цен для потребителей. То есть ориентировочно стоимость одного кВт/ч энергии составит 2 рубля 14 копеек.

      Руководитель объединённой пресс-службы филиала «Т Плюс» в Удмуртии Нил Миназитдинов рассказал ИА «Сусанин», что смена собственника никак не отразится на теплоснабжении города, поскольку ТЭЦ включена в схему теплоснабжения Сарапула, а тепло является её основным продуктом.

      «О выходе из схемы теплоснабжения собственник обязан предупредить администрацию города за 3 года», - отметил Миназитдинов.

      Источник ИА "Сусанин" знакомый с ситуацией, выразил опасения, что если новый собственник планирует полностью потреблять всю производимую станцией электроэнергию, то он имеет право перевести ТЭЦ в режим котельной. Действующий тариф учитывает, что ТЭЦ получает доход от продажи электроэнергии, а если розничные продажи электричества прекратятся, то владелец сможет повысить тариф уже с 1 июля 2019 года.

      14:03, 12 января, 2018
      Дмитрий Афонин
      601
      0
      #бизнес\n#ЖКХ\n#энергетика\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#криптовалюта

       

       

       

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