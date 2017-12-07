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      Власти Ижевска изучают опыт Перми по организации платных парковок

      11:57, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      11:57, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      391
      0
      #Ижевск\n#Пермь\n#Удмуртия\n#парковка\n#опыт
      391
      0

      В 2013 году в Ижевске планировалось открыть платную стоянку на улице Красноармейской.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска изучают опыт российских регионов, которые ввели платные парковки. Передовым городом по внедрению системы оплаты стоянки для авто стала Пермь, сообщается на сайте прикамской столицы.

      Как рассказал гостям из Ижевска замглавы администрации города Анатолий Дашкевич, их целью было упорядочить движение и организовать свободную пропускную способность на центральных дорогах.

      Начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис отметил, что для введения системы совместно с ГИБДД им пришлось налаживать систему фотофиксации нарушения правил парковки и эвакуации.

      Как результат, за год работы системы, в бюджет Перми поступило около 52 млн рублей, а самое главное – исчезли беспорядочные парковки в центре города.  

      Напомним, в 2013 году власти Ижевска обещали установить плату за парковку на улице Красноармейской. 

      11:57, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      391
      0
      #Ижевск\n#Пермь\n#Удмуртия\n#парковка\n#опыт

       

       

       

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