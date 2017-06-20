Ранее его отбуксировали в район шлакоотвала.
Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров снова появился на пруду Ижевска. Во вторник, 20 июня, объект засняли корреспонденты «Сусанина».
Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.
По словам начальника спасательной станции Ижевска Рустама Фатыхова, это не новый, а прежний остров, который уже появлялся этим летом в акватории водохранилища.
«Сколько мы наблюдаем, это все те же острова. Как были две недели назад, так и остались», - сказал Фатыхов.
Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение острова.
«Есть предложение его привязать, чтобы он плавал на определенном ареале. Сейчас уже началась вырубка деревьев! Давайте остановим этот беспредел и дадим острову жизнь, а также имя и назначим День его рождения! Дадим острову звание городской достопримечательности! Дадим острову свободу! Остров хочет жить!» - говорится в тексте сообщения.
Впервые неведомый объект появился на горизонте пруда во вторник, 30 мая.
Остров на ижевском пруду готовят к буксировке
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.
На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильных корней растительности, из которой он состоит.
Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =)
59 Likes, 4 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =)"
В тот же день его решили отбуксировать в район шлакоотвала.
Тема дня: как сложилась судьба плавающего в пруду Ижевска таинственного острова
Хроника развития событий от корреспондентов информагентства "Сусанин". Ижевск. Удмуртия. Вы наверняка давно мечтали уехать из промышленного Ижевска на какой-нибудь необитаемый, экзотический остров и как следует отдохнуть там, но все никак не получалось. Так вот: если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе.