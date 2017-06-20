  • $ 57.74 ↑
  • € 64.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд

      11:11, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:11, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1089
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#пруды
      1089
      0

      Ранее его отбуксировали в район шлакоотвала.

      Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров снова появился на пруду Ижевска. Во вторник, 20 июня, объект засняли корреспонденты «Сусанина».

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.

      По словам начальника спасательной станции Ижевска Рустама Фатыхова, это не новый, а прежний остров, который уже появлялся этим летом в акватории водохранилища.

      «Сколько мы наблюдаем, это все те же острова. Как были две недели назад, так и остались», - сказал Фатыхов.

      Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение острова.

      «Есть предложение его привязать, чтобы он плавал на определенном ареале. Сейчас уже началась вырубка деревьев! Давайте остановим этот беспредел и дадим острову жизнь, а также имя и назначим День его рождения! Дадим острову звание городской достопримечательности! Дадим острову свободу! Остров хочет жить!» - говорится в тексте сообщения.

      Впервые неведомый объект появился на горизонте пруда во вторник, 30 мая.

      Остров на ижевском пруду готовят к буксировке

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.

      На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильных корней растительности, из которой он состоит.

      Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =)

      59 Likes, 4 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =)"

      В тот же день его решили отбуксировать в район шлакоотвала.

      Тема дня: как сложилась судьба плавающего в пруду Ижевска таинственного острова

      Хроника развития событий от корреспондентов информагентства "Сусанин". Ижевск. Удмуртия. Вы наверняка давно мечтали уехать из промышленного Ижевска на какой-нибудь необитаемый, экзотический остров и как следует отдохнуть там, но все никак не получалось. Так вот: если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе.

      11:11, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1089
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#пруды

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5036

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4335
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3765
      13:02, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3351
      14:48, 14 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3316
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      861

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      804
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      652
      11:46, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      617
      13:59, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      613
      15:33, 15 июня, 2017

      Принцесса Диана страдала булимией и пыталась совершить суицид

      19:12, 13 июня, 2017
      755

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      567
      16:49, 17 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      486
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      473
      18:57, 14 июня, 2017

      Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

      462
      10:20, 13 июня, 2017

      Мультимедиа

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд