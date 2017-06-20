Ранее его отбуксировали в район шлакоотвала.

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров снова появился на пруду Ижевска. Во вторник, 20 июня, объект засняли корреспонденты «Сусанина».

Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.

По словам начальника спасательной станции Ижевска Рустама Фатыхова, это не новый, а прежний остров, который уже появлялся этим летом в акватории водохранилища.

«Сколько мы наблюдаем, это все те же острова. Как были две недели назад, так и остались», - сказал Фатыхов.

Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение острова.

«Есть предложение его привязать, чтобы он плавал на определенном ареале. Сейчас уже началась вырубка деревьев! Давайте остановим этот беспредел и дадим острову жизнь, а также имя и назначим День его рождения! Дадим острову звание городской достопримечательности! Дадим острову свободу! Остров хочет жить!» - говорится в тексте сообщения.

Впервые неведомый объект появился на горизонте пруда во вторник, 30 мая.

Остров на ижевском пруду готовят к буксировке Uploaded by ИА Сусанин on 2017-05-31.

На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильных корней растительности, из которой он состоит.

Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =) 59 Likes, 4 Comments - ИА Сусанин (@susanin.news) on Instagram: "Пока вы на работе, в Ижевске пилят остров =)"

В тот же день его решили отбуксировать в район шлакоотвала.