Tele2 представила в Удмуртии новую тарифную линейку

На смену пакетным тарифам пришел новый продукт.

Ижевск. Удмуртия. На смену пакетным тарифам линейки «Черный» Tele2 в России приходит совершенно новый продукт, с другой архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор».

Тарифная линейка «Мой» имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки «Мой» остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Для клиентов компании в Удмуртской Республике его цена составит 8 рублей в сутки, за которые абонент получит 5 Гб трафика, безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерам (WhatsApp и Viber), а также бесплатные звонки на Tele2 внутри региона и по всей России.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. Тариф подразумевает в два раза большее количество гигабайтов, чем на аналогичном тарифе «Самый черный» из предыдущей линейки. Теперь за 290 рублей абонент получит 8 Гб трафика и 350 минут на номера других операторов Удмуртской Республики. «Мой онлайн+» − это классический «тяжелый» тариф, включающий большой объем трафика (15 Гб) и пакет минут (600 минут на другие номера России). Его стоимость составит 450 рублей.

Тариф «Мой разговор» разработан специально для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом «Мой разговор» предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.