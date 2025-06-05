Ижевск. Удмуртия. Сотрудники филиала «Удмуртэнерго» провели обучающее занятие с детьми из летнего лагеря футбольной школы «Лидер». Цель энергетиков — профилактика детского травматизма, в том числе и на объектах электросетевого комплекса.

Профилактика электротравматизма традиционно приоритетное направление в работе Удмуртэнерго. Работа в этой сфере ведется энергетиками на протяжении многих лет, причем особое внимание уделяется обучению подрастающего поколения в летние месяцы, когда дети больше времени проводят вне дома и часто остаются без присмотра родителей.

Энергетики в увлекательной форме рассказали ребятам, как электроэнергия попадает в дома, больницы и школы, познакомили с простыми правилами электробезопасности, подсказали эффективные способы энергосбережения, продемонстрировали специализированную экипировку: диэлектрические перчатки и боты, каску и защитные средства. Также специалисты Удмуртэнерго провели для ребят «энергичную» эстафету.

«Ребятам этот урок был очень полезен. На тренировках мы приучаем детей быть внимательными и дисциплинированными. Но зачастую бывает так, что ребята все же не соблюдают даже простые правила, — говорит тренер футбольной школы «Лидер» Кирилл Константинов. — Уверен, после такой содержательной беседы ребята осознают, что электричество может быть смертельно опасным и поделятся этой информацией со своими друзьями.

Специалисты напоминают, что во время летних каникул энергетики готовы выехать в загородные, городские и пришкольные лагеря, учреждения дополнительного образования для проведения уроков электрограмотности. С запросом можно обратиться в районы электрических сетей филиала, в пресс-службу филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» по телефонам (3412) 93-83-38, 93-84-22.

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