Более 60 психолого-педагогических классов планируют открыть в Удмуртии к 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Институт развития образования Удмуртии опубликовал итоги реализации регионального проекта «Педагогический класс» в 2022-2023 учебном году. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки УР, в проекте приняли участие 64 общеобразовательные организации.

Всего в прошедшем учебном году более тысячи школьников знакомились с педагогическими профессиями, из них на базе основного общего образования — 847 человек и 318 — на базе среднего общего образования. 123 человека по итогам обучения в профильных психолого-педагогических классах поступили на дальнейшее обучение в учреждения среднего и высшего образования по педагогическому профилю.

Согласно дорожной карте, к 2024 году в республике планируется открыть 61 профильный психолого-педагогический класс, который позволит привлечь в систему образования молодых специалистов и повысить количество обучающихся, мотивированных на получение педагогической профессии.