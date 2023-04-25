На досрочном ЕГЭ по химии в Удмуртии три человека получили стобалльные результаты

Ижевск. Удмуртия. Во время досрочного периода ЕГЭ три человека сдали экзамен по химии на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

С 20 марта в регионе начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена. 10 апреля тестирование прошли 23 выпускника прошлых лет, из них 13 человек сдавали химию, 10 — историю.

Экзамены писали в двух ижевских школах. Аудитории были оборудованы системой видеонаблюдения.