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На досрочном ЕГЭ по химии в Удмуртии три человека получили стобалльные результаты

17:20, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На досрочном ЕГЭ по химии в Удмуртии три человека получили стобалльные результаты
17:20, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#образование\n#ЕГЭ\n#экзамен\n#результаты
Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии
57
0

Всего в двух прошедших экзаменах приняли участие 23 выпускника прошлых лет.

Ижевск. Удмуртия. Во время досрочного периода ЕГЭ три человека сдали экзамен по химии на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии. 

С 20 марта в регионе начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена. 10 апреля тестирование прошли 23 выпускника прошлых лет, из них 13 человек сдавали химию, 10 — историю. 

Экзамены писали в двух ижевских школах. Аудитории были оборудованы системой видеонаблюдения.  

17:20, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#образование\n#ЕГЭ\n#экзамен\n#результаты