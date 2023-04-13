Минстрой и Минобрнауки Удмуртии начали проверку школ

Ижевск. Удмуртия. Начался плановый объезд школ республики, в которых идут капитальные ремонты по федеральной программе. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Проверка проводится совместно двумя региональными министерствами — Минстроем и Минобрнауки.

Напомним, в 2023 году планируется отремонтировать 23 школы, на 6 объектах капремонт начат в 2022 году. Задача, которая сейчас стоит — сдать как можно больше объектов до 1 сентября.

В пяти школах эта дата предусмотрена контрактом, в остальных окончание работ планируется на конец года.

К настоящему моменту проверку уже прошли Сюмсинская, Кильмезская и Халдинская школы.

На некоторых объектах подрядчики начали работу раньше, чем планировалось, но, тем не менее, им было предложено ускориться.

«Работы идут в графике, но важно за время летних школьных каникул выполнить максимально-возможный объем работ. Ставим себе задачу сдать как минимум половину объектов к 1 сентября», — Ришат Ибрагимов.