Лекторий Ижевска возобновил свою работу

Научный журналист Ася Казанцева объяснит, как умение дружить привело человека к эволюционному успеху.

Ижевск. Удмуртия. В субботу 29 мая, образовательный проект «ProСветильник» возобновит свою лекционную деятельность в полном объеме. Начиная с 15:00 в «Русском доме» можно будет послушать амбассадора науки и автора научно-популярных книг об иррациональном поведении людей Асю Казанцеву.

В Ижевске Ася Казанцева расскажет, почему социальные животные и человек в их числе не может выжить без общения. Поделится она и тем, как и какие задачи общественного взаимодействия привели к развитию мозга. Также слушатели узнают, как общение и партнерство влияет на физиологию человеческого организма

Помощь компании КОМОССТРОЙ позволила пригласить Асю Казанцеву и любознательных ижевчан в «Русский дом» совершенно бесплатно. Те, кому неудобно лично посетить лекцию, могут посмотреть ее в трансляции на сайте и в группе «ВКонтакте» информагентства «Сусанин».