Будущие педагоги приняли участие во всероссийском Дне единых действий.

Глазов. Удмуртия. Студентам в Глазове рассказали о геноциде советского народа нацистами. Глазовский педагогический институт присоединился к Всероссийской акции День единых действий. Об этом сообщает пресс-служба ГГПИ. Акция проводится в память о жертвах фашистского террора на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

19 апреля – особая дата в деле сохранении исторической правды. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированной территории.

В рамках акции в Глазовском педагогическом институте прошел единый урок, посвященный памяти жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Студенты познакомились с фильмом «Без срока давности» и написали письма в будущее с рефреном «Нельзя забыть».