Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: в этом году в первый класс пойдут почти 11 тыс детей

На данный момент к учебному году принято 59 школ города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается кампания по приёмке школ к предстоящему учебному году. Комиссии осталось осмотреть 24 учебных заведения, два из них проверил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В школе №78 некоторые кабинеты перепрофилировали, чтобы увеличить количество первых классов, заменили окна и двери на лестничном марше. В бассейне, закрытом 9 лет назад из-за трещины в чаше, начался ремонт. На эти цели с помощью инициативного бюджетирования удалось собрать 1,6 млн рублей, еще 1,5 млн рублей выделил город.

«Работы пройдут «под ключ». Будет сделана кровля, чаша бассейна, укрепим стены, ну и весь сопутствующий ремонт: замена труб, очистные сооружения и тёплый пол. Думаю, что к ноябрю работы завершатся», — рассказала директор школы Ирина Фефилова.

Следующей точкой посещения главой города стала школа №53, в которой наравне со всеми обучаются 203 ребёнка с нарушением зрения. Учреждение работает как по общеобразовательной программе, так и по адаптированной.

К учебному году в школе отремонтировали лестницы: положен кафель на стены, окрашены потолки, выполнена облицовка ступеней напольной плиткой. В кабинетах физики и биологии расширили дверные проёмы, для удобства доступа детей на колясках.

«Помимо этого в кабинетах мы заменили окна, сделали косметический ремонт, приобрели оборудование, на котором могут работать дети с нарушением зрения. Также приобретены методические материалы», — сообщила директор школы Надежда Збар.

Всего в Ижевске работают 83 школы, 59 из них уже приняты к новому учебному году и готовы открыть двери 1 сентября. В данный момент идёт приемка школ Индустриального и Устиновского районов.

«В этом году благодаря перепрофилированию классов удалось создать дополнительно 795 мест. На эти цели мы выделили более 14 млн рублей. В этом году мы ожидаем, что в первый класс пойдут почти 11 тыс. детей. В прошлом году было 9845 первоклашек», — отметил Олег Бекмеметьев.