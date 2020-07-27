«Диктант Победы» напишут жители Удмуртии 3 сентября

Тест включает в себя 25 заданий.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Массовая проверка знаний пройдет по всей России. В этом году диктант включили в список основных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы.

Тест включает в себя 25 вопросов, 5 из которых будут касаться федерального округа, где пишут диктант.

Подготовиться к тесту можно на официальном сайте диктантпобеды.рф, где разработаны 9 вопросов.

Напомним, ранее планировалось, что диктант пройдет по всей стране 24 апреля.