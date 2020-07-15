Школьные лагеря Ижевска начали работу с учетом коронавирусных ограничений

Учреждения обеспечили СИЗами и рециркуляторами.

Ижевск. Удмуртия. Пришкольные лагеря Ижевска открыли первую смену с соблюдением рекомендаций регионального Управления Роспотребнадзора. Летняя оздоровительная кампания в Удмуртии стартовала с 12 июля.

Коронавирусная пандемия внесла коррективы в организацию досуга детей. Каждое утро перед входом в здание им изменяют температуру бесконтактными термометрами и обрабатывают руки дезинфицирующим средством. В помещениях также установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Дополнительно школы закупили медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептики. Средства на СИЗы выделили из республиканского бюджета

«Маски обязаны носить сотрудники: воспитатели, повара, медики и учителя. Дети маски носить не должны, они надевают маску только в том случае, если мы выезжаем на какое-нибудь мероприятие. Заходят в общественный транспорт — надевают маску, также после поездки у каждого ребенка обрабатываем руки дезинфицирующим средством», — говорит начальник лагеря в школе № 16 Гульнара Гайнуллина.

В 2020 году изменился и состав смены. В одном отряде теперь не может быть больше 20 человек. Директор ижевской школы № 16 Жанна Таранникова рассказывает: раньше в одном лагерном классе у них было 25 детей, для «разгрузки» пришлось создавать специальные спортивные отряды.

«В этом году у нас нет возможности выводить детей в кинотеатры, театры, они пока еще не работают в полном режиме. У нас есть, конечно, выездные мероприятия, но они больше на свежем воздухе, очень много спортивных мероприятий, которые проходят в школе, на стадионе, в кабинетах, где более прохладно», — отмечает Жанна Таранникова.

Особые ограничительные меры действуют и в организации питания: усаживать за один стол можно не более 8 человек, по 2 ребенка с одной стороны. Впрочем, в школьных лагерях по-прежнему отдыхают столько же детей и в такой же временной промежуток. Как и в предыдущие годы, для записи школьника в лагерь родителям нужно обратиться в поликлинику и предоставить справку о том, что их ребенок здоров. Справка об отсутствии контактов с инфекционными не нужна.

В Ижевске в течение лета будет организована работа более 40 лагерей с дневным пребыванием, которые посетят около 6 тыс. человек.

Напомним, что на летнюю оздоровительную кампанию из республиканского бюджета было направлено более 360 млн рублей. Более строгие ограничения соблюдаются в загородных детских лагерях. В учреждения необходимо предоставить справку об отсутствии контактов с больными, а работают лагеря только при условии 50-процентной загрузки.