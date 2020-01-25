Лекция об открытиях в эволюционной биологии началась в Ижевске

Прямую трансляцию можно посмотреть на «Сусанине».



Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» проводит прямую трансляцию лекции «Открытия в эволюции. Итоги 2019 года». Автор - доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, популяризатор науки Александр Марков.

В 2019 году в эволюционной биологии произошло много интересных событий. В частности, новые методы идентификации древних костей позволили уточнить ареал обитания так называемого денисовского человека.

А изучение экзотической реликтовой бактерии позволило понять устройство древней (архейской) биосферы.

Также из лекции можно узнать о необычных жгутиконосцах, проливших свет на происхождение многоклеточных животных; о том, что рога у жуков-навозников - на самом деле видоизмененные крылья, и о других, не менее интересных открытиях.