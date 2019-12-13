Финальное тестирование электронной записи в школу пройдёт в Удмуртии 18 декабря

Старт приёмной кампании в школы республики начнётся 15 января.

Ижевск. Удмуртия. Финальное тестирование доработанного электронного сервиса «Запись в школу» на региональном портале госуслуг проведут в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, тестирование состоится в среду, 18 декабря, в 18:00.

«Приглашаем поучаствовать в завершающем тестировании родителей всех будущих первоклассников… По итогам тестирования ждём конструктивной обратной связи от родителей», — отметил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Напомним, в рамках предыдущих публичных тестирований в ноябре было подано около 8 000 заявлений в школу. Испытания показали, что сервис готов к массовой эксплуатации. Кроме доработки сервиса, увеличили серверные мощности портала, пропускную способность каналов связи, обновили и оптимизировали для высоких нагрузок программное обеспечение, провели нагрузочные тесты для подтверждения качественной работы сервиса.

Отметим, что для удобства подачи электронного заявления в школу кнопка «Отправить» возникает автоматически в момент старта приёмной кампании в определённую школу, этот механизм исключает риск подачи заявления раньше времени.

Для подачи заявления у пользователя должна быть учётная запись портала госуслуг с уровнем «подтверждённая». В случае, если учётная запись имеет уровень «упрощённая» или «стандартная», необходимо обратиться в ближайший МФЦ или администрацию населённого пункта. Полный перечень центров обслуживания доступен по ссылке.

Напомним, старт приёмной кампании в первый класс для каждой школы республики начнётся в период с 15 января по 1 февраля 2020 года. У родителей по-прежнему сохраняется возможность принести лично заявление в школу, и оно будет принято в соответствии с законодательством.