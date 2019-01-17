Учхоз Июльское может перейти в собственность Удмуртии

С такой просьбой руководство республики обратилось к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Москва. Учхоз Июльское Ижевской государственной сельхозакадемии может перейти из федеральной собственности в республиканскую. С такой просьбой руководство региона обратилось к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Ещё пять лет назад было принято распоряжение правительства Российской Федерации […], по которому 100 процентов акций этого общества подлежали приватизации. Но руководители республики посчитали такое решение нецелесообразным», - сообщает пресс-служба главы и кабинета министров Удмуртии.

В октябре 2016 года на тот момент министр сельского хозяйства республики Александр Прохоров заявлял, что учхоз выведут из плана приватизации.

«Этот вопрос очень важный с точки зрения интересов нашей республики. В силу разных обстоятельств учхоз Июльское попал под приватизацию. В течение года много раз стороны встречались, и месяц назад удалось вывести из назначенного срока проведения конкурса приватизации», - рассказал руководитель ведомства.

Отметим, что среди целей учхоза значатся получение прибыли, повышение рыночной стоимости акций, развитие сельхозпроизводства на базе совместных научных исследований с сельхозакадемией. Основным видом деятельности общества является растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

Согласно информационной системе Seldon.Basis, генеральным директором учхоза с 2012 года является Геннадий Краснов. Выручка в 2017 году составила 160,6 млн рублей при чистой прибыли в 1,53 млн рублей.