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Учхоз Июльское может перейти в собственность Удмуртии

10:50, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
10:50, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
62
0
#образование\n#Ижевск\n#ИжГСХА\n#Удмуртия\n#Минсельхоз
Фото: @arzik2
62
0

С такой просьбой руководство республики обратилось к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Москва. Учхоз Июльское Ижевской государственной сельхозакадемии может перейти из федеральной собственности в республиканскую. С такой просьбой руководство региона обратилось к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Ещё пять лет назад было принято распоряжение правительства Российской Федерации […], по которому 100 процентов акций этого общества подлежали приватизации. Но руководители республики посчитали такое решение нецелесообразным», - сообщает пресс-служба главы и кабинета министров Удмуртии.

В октябре 2016 года на тот момент министр сельского хозяйства республики Александр Прохоров заявлял, что учхоз выведут из плана приватизации.

«Этот вопрос очень важный с точки зрения интересов нашей республики. В силу разных обстоятельств учхоз Июльское попал под приватизацию. В течение года много раз стороны встречались, и месяц назад удалось вывести из назначенного срока проведения конкурса приватизации», - рассказал руководитель ведомства.

Отметим, что среди целей учхоза значатся получение прибыли, повышение рыночной стоимости акций, развитие сельхозпроизводства на базе совместных научных исследований с сельхозакадемией. Основным видом деятельности общества является растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

Согласно информационной системе Seldon.Basis, генеральным директором учхоза с 2012 года является Геннадий Краснов. Выручка в 2017 году составила 160,6 млн рублей при чистой прибыли в 1,53 млн рублей.

10:50, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
62
0
#образование\n#Ижевск\n#ИжГСХА\n#Удмуртия\n#Минсельхоз

 

 

 


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