Два участника представят Удмуртию на международной олимпиаде «IT-Планета 2017/18»

Соревнования в сфере информационных технологий начнутся 1 июня.

Ижевск. Удмуртия. Два участника представят Удмуртскую Республику на ХI международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, олимпиада пройдёт в Тюмени с 1 по 4 июня.

Республику на соревнованиях представят студент ИжГТУ имени Калашникова Юрий Порсев и молодой специалист Антон Мачтаков. В отборочных этапах соревнований свои силы проверили более 20 тыс. студентов и молодых дипломированных специалистов из 11 стран мира. Удмуртию в ИТ-олимпиаде представляли 284 участника.

Финалистами международного этапа стали более 350 молодых ИТ-специалистов в возрасте не старше 25 лет из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдовы.

Отметим, что олимпиада проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества и является проектом, поддерживаемым АНО «Агенством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в направлении «Молодые профессионалы».