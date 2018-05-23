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Два участника представят Удмуртию на международной олимпиаде «IT-Планета 2017/18»

12:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
231
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#Олимпиада\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#студенты\n#молодые специалисты\n#информационные технологии
231
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Соревнования в сфере информационных технологий начнутся 1 июня.

Ижевск. Удмуртия. Два участника представят Удмуртскую Республику на ХI международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, олимпиада пройдёт в Тюмени с 1 по 4 июня.

Республику на соревнованиях представят студент ИжГТУ имени Калашникова Юрий Порсев и молодой специалист Антон Мачтаков. В отборочных этапах соревнований свои силы проверили более 20 тыс. студентов и молодых дипломированных специалистов из 11 стран мира. Удмуртию в ИТ-олимпиаде представляли 284 участника.

Финалистами международного этапа стали более 350 молодых ИТ-специалистов в возрасте не старше 25 лет из России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдовы.

Отметим, что олимпиада проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества и является проектом, поддерживаемым АНО «Агенством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в направлении «Молодые профессионалы».

12:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
231
0
#Олимпиада\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Минобрнауки\n#студенты\n#молодые специалисты\n#информационные технологии

 

 

 


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