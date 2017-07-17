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      УдГУ посетила первый замминистра образования России Валентина Переверзева

      13:40, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:40, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #образование\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минобрнауки
      Фото: udmedu.ru
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      Причиной неожиданной проверки могла стать финансово-хозяйственная деятельность университета.

      Ижевск. Удмуртский государственный университет посетила первый заместитель министра образования России Валентина Переверзева. Как сообщает официальный сайт регионального Минобрнауки, Переверзева приняла участие в заседании ректората, где были представлены проекты стратегического развития образовательного учреждения, некоторые из которых вызвали большой интерес со стороны замминистра.

      «Обсуждая главные проблемы, которые стоят перед региональными вузами, была отмечена необходимость реализации майских указаний Президента России, связанных с увеличением заработной платы преподавателям вузов», - говорится в сообщении.

      В свою очередь информационно-аналитическое издание «SM News» сообщает, что причиной неожиданной проверки могла стать финансово-хозяйственная деятельность УдГУ.

      «Как сообщил знакомый с ситуацией источник, также федерального чиновника в УдГУ интересовала документация, связанная с программой подготовки преподавателей для школ», - пишет «SM News».

      Отметим, что Переверзева курирует в министерстве департаменты финансов, организации бюджетного процесса, бухгалтерского учета и конкурсных процедур.

      На сайте регионального министерства также говорится о том, что в ходе деловой встречи особое внимание было уделено вопросу реконструкции санатория-профилактория, учебно-спортивной базы «Воложка» и лыжной базы УдГУ. Администрация вуза предложила обсудить данные проекты и порекомендовала включить их в инвестиционные программы министерства.

      13:40, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #образование\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минобрнауки

       

       

       

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