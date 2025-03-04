Ижевск. Удмуртия. Директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин провёл экскурсию для прессы, чтобы показать, какие пространства учреждения нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас правительство республики выделило порядка 27 млн рублей на подготовку проект-сметной документации на необходимый ремонт.

Алексей Фомин напомнил, что история театра начинается с 1958 года как история Музыкального театра. Хотя первая постановка оперы в Удмуртии произошла в 1934 году. Здание на Центральной площади Ижевска сдали в 1983 году, куда и переехал Музыкальный театр.

«Акустически зал был печальным, звук не отражался. Стены были покрыты деревянной обрешёткой. Оркестровая яма была очень узкой, рассчитана на 35-40 музыкантов», — отметил директор учреждения культуры.

В 1993 году театр переименовали в Театр оперы и балета Удмуртской Республики, а в 2013 году было принято решение о начале реконструкции первой части, работы завершились в 2015 году.

«И вроде бы всё хорошо. Но вот вторая часть, за пределами парадного холла и зрительного зала, сохранилась такой, какой она было в 1984 году. Театр действительно нуждается в реконструкции административной и производственной части. Комфорт и безопасность артистов — превыше всего», — подчеркнул Алексей Фомин.

В ходе прогулки по пространствам театра, скрытым от глаз зрителей, выяснилось, что помещения не соответствуют нормам, которые предъявляются к оперным театрам современности. Для качественной работы репетитории нужно увеличить почти в два раза. Например, балетный класс имеет площадь около 90 квадратных метров, тогда как сцена, на которой и предстоит показывать отрепетированные танцы гораздо больше. Костюмерный, художественный, постижёрный цеха ютятся в гораздо меньших пространствах, чем им требуется для оптимальной работы. Прачечная и сушильня совсем не соответствуют богатству костюмов, которые может лицезреть зритель на сцене. Артисты «прописаны» по трое в гримёрках площадью 9-10 квадратов каждая. В них наличествует старая «душевая», но из-за состояния коммуникаций все они не функционируют.

Таким образом, участники пресс-экскурсии убедились, что на фоне доступной гостям театра блестящей части здания закулисье осталось в прошлом веке. И нагнать «пропавшие» 40 лет эволюции комфорта и благоустройства совершенно необходимо.