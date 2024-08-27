Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Лучшим камнерезом фестиваля в Кунгуре стал Андрей Галимзянов из Ижевска

14:10, 27 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Лучшим камнерезом фестиваля в Кунгуре стал Андрей Галимзянов из Ижевска
14:10, 27 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Кунгур\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#скульптуры
Фото: vk.com/operaizh
104
0

Он трудится заведующим скульптурным цехом в Театре оперы и балета.

Ижевск. Удмуртия. Заведующий скульптурным цехом Государственного театра оперы и балета Удмуртии Андрей Галимзянов был признан лучшим камнерезом на фестивали в Кунгуре. Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, это был первый международный фестиваль «Так где оживают камни».

Андрей Галимзянов представил на фестивале скульптуру из известняка «Многодетная», которую назвал портретом своей семьи в изображении сов: «Фестиваль проходит в Год семьи. Я и сам многодетный папа».

Отметим, что это дебютная работа художника в камне. Девять участников из разных концов страны (Кунгур, Санкт-Петербург, Ижевск, Мурино Ленинградской области, Московская область) трудились четыре дня над созданием целой выставки каменных фигур для городского Кунгурского парка.

Мастер также получил приз зрительских симпатий фестиваля.

14:10, 27 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Кунгур\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#скульптуры