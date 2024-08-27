Лучшим камнерезом фестиваля в Кунгуре стал Андрей Галимзянов из Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Заведующий скульптурным цехом Государственного театра оперы и балета Удмуртии Андрей Галимзянов был признан лучшим камнерезом на фестивали в Кунгуре. Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, это был первый международный фестиваль «Так где оживают камни».

Андрей Галимзянов представил на фестивале скульптуру из известняка «Многодетная», которую назвал портретом своей семьи в изображении сов: «Фестиваль проходит в Год семьи. Я и сам многодетный папа».

Отметим, что это дебютная работа художника в камне. Девять участников из разных концов страны (Кунгур, Санкт-Петербург, Ижевск, Мурино Ленинградской области, Московская область) трудились четыре дня над созданием целой выставки каменных фигур для городского Кунгурского парка.

Мастер также получил приз зрительских симпатий фестиваля.