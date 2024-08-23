Театр оперы и балета Удмуртии готовится к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского объявил о начале 67-го сезона. В пятницу, 23 августа, руководство и коллектив учреждения культуры провело организационное собрание, на котором побывал и корреспондент «Сусанина».

Новый сезон выпадает на важную дату не только для театра, но и для всей республике. В 2025 году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, имя которого и носит театр. В этот год нельзя обойтись без премьер.

Уже в октябре зрителей ждёт «Севильский цирюльник» (12+). Как подчеркнул главный балетмейстер Николай Маркелов, премьера пройдёт на итальянском языке.

Директор театра Алексей Фомин в беседе с «Сусаниным» признался, что творческие планы не всегда осуществляются на 100%. Но в этом году зрителей точно ждут ещё три премьеры, к которым труппе предстоит подготовиться: оперетта «Сильва» («Королева чардаша»), опера «Иоланта» (последняя опера Чайковского) и балет «Медный всадник». Важно отметить, что последний — не на музыку Рейнгольда Глиэра, а на музыку Петра Ильича.

По словам Николая Маркелова, этот балет должен стать «поистине петербуржским». Зритель увидит на сцене и Петра Великого, и Екатерину II. Больших балетных премьер театр не видел с 2020 года, рассказал Алексей Фомин, а оперных и того больше.

Новый сезон расширит и географию театра. В сентябре у труппы гастроли в Москве с оперой «Турандот» (16+) в рамках фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» на сцене МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. В столице нашей Родины ижевские артисты не бывали уже несколько лет. А предстоящий фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (6+) расширит географию внутри Удмуртии.

Планируется задействовать открытые площадки не только в Ижевске и Воткинске, но и в Сарапуле и Глазове. И хотя непосредственно сам фестиваль традиционно пройдёт за четыре дня в начале июля, но различные праздничные мероприятия будут длиться два месяца, начиная с дня рождения прославленного композитора 7 мая. На стадионе «Динамо» в Ижевске планируют расширить «зрительный зал», доведя общее количество мест до 4 500.

В новый сезон театр вступает и с новыми членами творческого коллектива. К нам в Удмуртию прибыли артисты балета: Максим Амиров, Эмир Хабиев, Таисия Чекмарева, Кристина Елисеева, Мария Ляпина. Артисты хора: Анна Башмакова, Валерия Карманова, Виктор Ольхов. Также в сезоне будет и новый концертмейстер Татьяна Рамильцева.