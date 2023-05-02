Симфонический оркестр Удмуртии выступил в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников»

Ижевск. Удмуртия. В конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба удмуртской филармонии.

Музыканты выступили перед заводчанами в зале, где проводится модернизация и разработка стрелкового оружия. Оркестр исполнил для сотрудников завода произведения Моцарта, Чайковского, Брамса и Штрауса.

«С точки зрения акустики и звука – это всегда уникальный и незабываемый опыт не только для музыкантов оркестра, но и сотрудников Концерна», — отметили в филармонии.

Напомним, в ноябре 2022 года симфонический оркестр Удмуртии выступил для рабочих Воткинского завода.