В Ижевске на продажу выставлено произведение Энвиля Касимова и Сергея Орлова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на продажу выставлена картина художников Энвиля Касимова и Сергея Орлова под названием «Удмуртия». Об этом сообщила директор магазина «Инвис» Наталья Жарина.

Картина написана ещё в 1986 году. В то время магазин «Инвис» был главной торговой точкой удмуртского Книготорга, где были представлены все книги издательства «Удмуртия». Потребовалось тематическое оформление интерьера и за кисти взялись художники Энвиль Касимов и Сергей Орлов. Этот творческий тандем сложился ещё в их студенческую бытность на худграфе УдГУ.

Работа проводилась по официальному договору, за картину размером 265*123 см художникам выплатили 1 200 рублей. По советским меркам это была внушительная сумма. Сейчас директор магазина оценивает стоимость картины в 50 тыс. рублей. Продажа полотна связана с предстоящим закрытием «Инвиса» из-за низкой рентабельности, и с 3 апреля там начинается распродажа всей печатной продукции.

Напомним, художника Энвиля Касимова не стало летом 2020 года. Он скончался после продолжительной болезни.