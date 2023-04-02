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В Ижевске на продажу выставлено произведение Энвиля Касимова и Сергея Орлова

09:40, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске на продажу выставлено произведение Энвиля Касимова и Сергея Орлова
09:40, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
73
0
#Энвиль Касимов\n#художники\n#Сергей Орлов\n#книги\n#Ижевск\n#картина
Фото: Евгений Аникеев
73
0

Картина «Удмуртия» размещается в книжном магазине в центре города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на продажу выставлена картина художников Энвиля Касимова и Сергея Орлова под названием «Удмуртия». Об этом сообщила директор магазина «Инвис» Наталья Жарина. 

Картина написана ещё в 1986 году. В то время магазин «Инвис» был главной торговой точкой удмуртского Книготорга, где были представлены все книги издательства «Удмуртия». Потребовалось тематическое оформление интерьера и за кисти взялись художники Энвиль Касимов и Сергей Орлов. Этот творческий тандем сложился ещё в их студенческую бытность на худграфе УдГУ.

Работа проводилась по официальному договору, за картину размером 265*123 см художникам выплатили 1 200 рублей. По советским меркам это была внушительная сумма. Сейчас директор магазина оценивает стоимость картины в 50 тыс. рублей. Продажа полотна связана с предстоящим закрытием «Инвиса» из-за низкой рентабельности, и с 3 апреля там начинается распродажа всей печатной продукции. 

Напомним, художника Энвиля Касимова не стало летом 2020 года. Он скончался после продолжительной болезни. 

 

09:40, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
73
0
#Энвиль Касимов\n#художники\n#Сергей Орлов\n#книги\n#Ижевск\n#картина