На фестиваль ручного ткачества в Удмуртию приедут 26 лучших мастеров со всей России

Киясово. Удмуртия. В Удмуртии пройдет фестиваль современного ручного ткачества «Кросна». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Фестиваль создан для сохранения и популяризации традиционной культуры ручного ткачества Удмуртии и регионов России. В мероприятии будут участвовать 26 лучших мастеров и специалистов по ткачеству из Москвы, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Пермского края и Удмуртской Республики.

Фестиваль «Кросна» пройдет с 1 августа по 1 сентября в деревне Карамас-Пельга Киясовского района. Жители этой деревни до сих пор сохраняют традиционную культуру: обычаи, праздники, песни, обряды, узорное ручное ткачество. Также в деревне Карамас-Пельга жила знаменитая удмуртская ткачиха Зоя Мазитова.

За время проведения фестиваля в деревне пройдет множество мероприятий: будет организована работа творческой лаборатории по изучению и восстановлению традиционных технологий ткачества, этнографический десант к носителям и хранителям традиций, мастера по ткачеству обменяются опытом, пройдут творческие встречи, просмотр этнографических фильмов, социально-культурная акция «Куиськон урам» («Улица ткачей») и круглый стол на тему «Узорное ручное ткачество: из прошлого в будущее».

Также все гости смогут поучаствовать в традиционном празднике «Выль ӝук» («Ильин день»), посетить выставку лучших образцов ткачества Удмуртии и регионов России «Тканые истории» и познакомиться с творчеством удмуртской мастерицы по ткачеству Зои Мазитовой.

В результате фестиваля участники создадут электронный альбом традиционных образцов и схем ткачества.