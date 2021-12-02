Фестиваль «Удмуртский лед» пройдет в начале февраля на набережной ижевского пруда

Темой фестиваля зимних скульптур, как и концепцией ледового городка на Центральной площади столицы, станет сказка «12 месяцев».

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Удмуртский лед» в 2022 году вернется на набережную ижевского пруда. Выставка ледовых скульптур пройдет в столице республики в первую неделю февраля.

Как рассказал «Сусанину» куратор проекта, художник и скульптор Анфим Ханыков, как и в первые годы проведения, фестиваль «Удмуртский лед» пройдет на набережной Ижевска.

Тема новогодней сказки «12 месяцев» этой зимой в Ижевске «выстрелит» дважды. Напомним, изваяния братьев-месяцев станут ключевой экспозицией ледового городка на Центральной площади Ижевска. Здесь символы календаря будут выполнены в их классическом, сказочно-игровом исполнении. В рамках же фестиваля «Удмуртский лед» скульпторы постараются визуально представить сюжет и героев пьесы Маршака в их философском переосмыслении.

Над созданием фигур будет трудиться 12 команд, прием заявок и эскизов уже начался. Материал для ледовых скульптур будут добывать на акватории ижевского пруда.