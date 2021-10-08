Шарканский район Удмуртии наградили за развитие сельских территорий

В административном центре района работает современный культурно-досуговый центр.

Ижевск. Удмуртия. Министерство сельского хозяйства России отметило Шарканский район Удмуртии в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На всероссийской агровыставке «Золотая осень», проходящей в Московской области, Шарканский район получил золотую медаль за развитие своих территорий. Так, в Шаркане открыли современный культурно-досуговый центр площадью 2,4 тыс. кв. м. С января по сентябрь 2021 года его посетили более 10 тыс. человек. Здесь работают 40 различных кружков, студия звукозаписи, зрительный зал на 400 мест и зал бракосочетания.

В текущем году культурно-досуговый центр в селе Нылга Увинского района также может стать одним из крупных соцобъектов в Удмуртии. В его строительство вложили более 150 млн рублей.

Также озвучены планы и по другим социальным объектам. Ведётся реконструкция школы в Кизнере. Из бюджета республики на эти цели выделили 150 млн рублей.

В деревне Малая Сюга Можгинского района готовятся к запуску расширенных газораспределительных сетей.

В Глазовском и Сарапульском районах идёт работа по застройке новых микрорайонов. Общая стоимость трёх проектов составляет 46,1 млн рублей.

В течение 2021 года в Удмуртии построят 15 жилых домов для работников сельхозпредприятий. Строительство ведётся по программе социального найма. 19 сельских семей уже получили новое жильё.

Всего в этом году Удмуртия приняла участие в семи направлениях государственной программы комплексного развития сельских территорий. Общая стоимость всех проектов составила 768,4 млн рублей, из которых 465,4 млн рублей — средства из федерального бюджета.