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В Грахово откроется современный кинозал

13:32, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Грахово откроется современный кинозал
13:32, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
98
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#Грахово\n#Удмуртия\n#кино\n#конкурс\n#нацпроект
Фото: twenty20.com
98
0

На его обустройство выделили 5 млн рублей.

Грахово. Удмуртия. Современный кинозал откроется в селе Грахово в этом году. Об этом сообщает глава Граховского района Виктор Белов на своей странице в «ВКонтакте». 

Проект прошел конкурс в рамках нацпроекта «Культура». По его итогам утверждены 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации. Также  

Кинозал откроют в районном доме культуры «Лидер». Благодаря полученным 5 млн рублей из федеральной поддержки, в нем появятся новые кресла и современное звуковая аппаратура и кинооборудование.  

Открыть зал планируют до конца 2021 года. 

Помимо Грахово, заявки на участие в проекте подавали еще 4 района Удмуртии, но из них прошел конкурс только проект кинозала в Якшур-Бодье.

13:32, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
98
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#кино\n#конкурс\n#нацпроект