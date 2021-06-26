В Грахово откроется современный кинозал

На его обустройство выделили 5 млн рублей.

Грахово. Удмуртия. Современный кинозал откроется в селе Грахово в этом году. Об этом сообщает глава Граховского района Виктор Белов на своей странице в «ВКонтакте».

Проект прошел конкурс в рамках нацпроекта «Культура». По его итогам утверждены 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации. Также

Кинозал откроют в районном доме культуры «Лидер». Благодаря полученным 5 млн рублей из федеральной поддержки, в нем появятся новые кресла и современное звуковая аппаратура и кинооборудование.

Открыть зал планируют до конца 2021 года.

Помимо Грахово, заявки на участие в проекте подавали еще 4 района Удмуртии, но из них прошел конкурс только проект кинозала в Якшур-Бодье.