В 4 районах Удмуртии могут модернизировать кинозалы по государственной программе

Республика участвует в ней с 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. В 4 районах Удмуртии могут модернизировать залы кинотеатров. Заявки поданы в рамках проекта «Фонда кино». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Если заявки будут одобрены, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Вавожский и Малопургинские районы получат субсидию из федерального бюджета. На эти средства для кинозалов закупят современное цифровое оборудование.

В сообщении отмечается, что республика участвует в программе с 2015 года. В 2017 году регион получил 5 млн рублей для воткинского «Дома культуры на Кирова».

В 2018 году субсидию получили 6 культурных учреждений: Культурный центр «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), «Звездный» (п. Новый Воткинского района), Централизованная клубная система Камбарского района, Алнашский РДК и Кезский районный дом культуры.

В 2019 году создали 4 кинозала в сарапульской Централизованной библиотечной системе, глазовском спортцентре «Победа», в ДК «Зори Кизнера» и ярского Центра развития культуры и туризма.

Какие учреждения могут получить компенсацию расходов в 2021 году:

1. Национальный центр удмуртской культуры «Быгы» Шарканского района;

2. «Информационно-культурный центр» Якшур-Бодьинского района;

3. «Вавожский районный дом культуры»;

4. Районный Дом культуры «Малопургинская МЦКС».