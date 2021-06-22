300 жителей Ижевска исполнили гимн миру и земле

Столица Удмуртии впервые присоединилась к акции «Аист на крыше».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дети и взрослые спели песню «Аист на крыше». Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

Акция проходит по всей России с 20 по 22 июня и посвящена Дню памяти и скорби. В этом году Ижевск впервые принял участие в мероприятии.

21 июня на площади у Вечного огня сводный хор под руководством Татьяны Сычёвой исполнил песню Давида Тухманова «Аист на крыше». Около 300 человек: дети и взрослые, кадеты, активисты общественных организаций, профессиональные артисты и любители исполнили гимн миру и земле.