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300 жителей Ижевска исполнили гимн миру и земле

12:40, 22 июня, 2021
Екатерина Сентемова
300 жителей Ижевска исполнили гимн миру и земле
12:40, 22 июня, 2021
Екатерина Сентемова
579
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#память\n#скорбь\n#песня
Фото: vk.com (Олег Бекмеметьев)
579
0

Столица Удмуртии впервые присоединилась к акции «Аист на крыше».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дети и взрослые спели песню «Аист на крыше». Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

Акция проходит по всей России с 20 по 22 июня и посвящена Дню памяти и скорби. В этом году Ижевск впервые принял участие в мероприятии.

21 июня на площади у Вечного огня сводный хор под руководством Татьяны Сычёвой исполнил песню Давида Тухманова «Аист на крыше». Около 300 человек: дети и взрослые, кадеты, активисты общественных организаций, профессиональные артисты и любители исполнили гимн миру и земле.

12:40, 22 июня, 2021
Екатерина Сентемова
579
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#память\n#скорбь\n#песня