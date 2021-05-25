Дожди не отменят концерт Дениса Мацуева и оркестра Московской филармонии на стадионе «Динамо» в Ижевске

Площадка рассчитана на 3 тыс. мест.

Ижевск. Удмуртия. Дожди не помешают проведению концерта Дениса Мацуева и симфонического оркестра Московской филармонии на стадионе «Динамо» в Ижевске в рамках фестиваля «На родине П. И. Чайковского». Об этом сообщил директор удмуртской филармонии Алексей Фомин.

«Мы молимся, чтобы была идеальная погода, но это середина лета. Альтернативы со сменой площадки нет. Стадион вмещает 3 тыс. мест и концертных залов такого формата у нас нет. Поэтому в случае дождя мы будем продолжать работать», — сказал Фомин.

По его словам, главное — это уберечь от влаги музыкальные инструменты и звуковую аппаратуру.

Совместный концерт знаменитого музыканта и оркестра будет транслироваться с нескольких камер на два светодиодных экрана. Звук пойдёт на четыре линии аппаратуры, что позволит полноценно прочувствовать игру музыкантов.

«Всё будет качественно подзвучено. Нам пришлось обратиться к друзьям в Казань, чтобы привезти оттуда более 50 микрофонов, которые будут снимать звук оркестра», — отметил директор филармонии.

Вход на концерт будет платный.

Напомним, что жители Ижевска смогут бесплатно услышать живую музыку в парках и скверах города: