Музей искусств Удмуртии вновь открыл свой большой выставочный зал

С 2011 года помещение вынужденно использовалось под фондохранилище.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств вновь открылся большой выставочный зал для проведения экспозиций. Директор музея изобразительных искусств Вера Вахрушева, открывая выставку, напомнила, что помещение с 2011 года было отдано под фондохранилище.

«Два года назад, когда мы получили другое помещение под фонды, мы приступили к ремонту этого зала. Сегодня он не полностью готов, но уже можем презентовать выставку в самом большом зале музея», — подчеркнула Вера Вахрушева.

Она отметила, что не случайно была выбрана тема для первой выставки в обновлённом помещении — «Коллекция. Ижевский авангард». Именно в этом зале в конце 1980-х годов стали выставлять свои работы ижевские художники-авангардисты. Самыми яркими представителями движения были художники творческого объединения «Лодка». У его истоков стояли Сергей Орлов и Энвиль Касимов.

Также на выставке представлены произведения последователей «лодочников». Ведь в Ижевске выросло уже не одно поколение художников-авангардистов. Самые свежие работы 2020 года. Художник Сергей Орлов поделился с собравшимися воспоминаниями о конце 1980-х и начале 1990-х годов.

«Это были годы просто сказочные, это были годы ожидания и надежды. Вся страна и художники ожидали, что вся Россия станет великой и мощной державой. Все художники были охвачены этими чувствами, как и всё население страны. Поэтому художники чувствовали поддержку… Свобода, талант, «бабло» — все условия были, и мы ими пользовались. И я всё жду, когда же вновь это время настанет. Потому что в Ижевске очень много талантливых людей и они хотят самовыражаться», — поделился Сергей Орлов.