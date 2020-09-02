Жители Ижевска смогут бесплатно посмотреть фильм «Судьба человека» в парке Кирова

Всех желающих ждут 2 сентября в 19:00.

Ижевск. Удмуртия. Показ фильма «Судьба человека» пройдет в столице Удмуртии. Об этом сообщают «Парки Ижевска» в соцсети «Вконтакте».

Посмотреть картину можно будет в фан-зоне парка имени Кирова. Приглашают всех желающих 2 сентября в 19:00. Вход свободный.

Показ состоится в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны». Организаторы хотят показывать картины, снятые участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны.

«Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году», — отметили в сообщении.

Напомним, что 22 июня, в День памяти и скорби, жителей Сарапула также приглашали на просмотр фильма «Судьба человека». Эту военную драму сняли по одноименному рассказу Михаила Шолохова.