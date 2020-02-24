Встреча Масленицы: праздничная неделя началась в Удмуртии

«Сусанин» подготовил рецепт традиционных табаней для первого дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начинается Масленица, первый день которой называют встречей. В понедельник принято наряжать чучело, символизирующее зиму. Его собирают из соломы, мешковины, старой женской одежды и насаживают на шест.

Чучело с песнями возят на санях, а потом начинается главное развлечение праздничного дня: катание с горки. Считалось, что у тех, кто дальше скатится, будет самый хороший урожай.

Также в понедельник хозяйки ставили кислое тесто. Женщины делали это тайком, чтобы в кадку никто не заглянул: считалось, что иначе блины не получатся.

Первый блин, испеченный в масленичную неделю, хозяйки всегда отдавали нищим на поминание умерших. Замужняя женщина отправлялась с приготовленными блинами к своим родителям, вечером следом за ней в гости приходили муж и его родители.

По случаю первого дня Масленицы «Сусанин» рассказывает, как приготовить табани – удмуртские лепешки из кислого теста.

Информацией и способом приготовления табаней поделилась заведующая отдела традиционно-бытовой культуры национального центра туризма и ремесла Надежда Шитова. Табани отличаются от традиционных блинов тем, что тесто готовилось вечером и настаивалось в остывавшей печи, это и придавало отличительный кислый привкус. Традиционно табани подавались с удмуртским соусом зырет.

Подготовил Егор Микрюков