В Ижевске прошла вторая открытая лекция о современном европейском театре

Тема её: «Возраст, пол, гендер, раса — устаревшие условности?».

Ижевск. Удмуртия. В Центре современной драматургии и режиссуры Ижевска прошла вторая лекция из цикла, посвящённого современному театру стран Европы. Её прочла эксперт театра и журналист Анна Вардугина.

Напомним, первая лекция о европейском театре была посвящена социальной повестке театра, заявляющего свою гражданскую позицию. Вторая лекция авторского курса носила название «Возраст, пол, гендер, раса — устаревшие условности?».

Гости лекции узнали, например, почему соблазнительница «пенсионного возраста» больше не эксперимент, а норма европейской сцены; почему Гамлета играет чернокожий актёр, а Офелию — актриса-китаянка; как современный европейский театр осмысляет социальную картину XXI века.