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Выставка-перфоманс современного искусства «Акцион Кости» пройдет в Ижевске

17:00, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Выставка-перфоманс современного искусства «Акцион Кости» пройдет в Ижевске
17:00, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
54
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#современное искусство\n#художники\n#ЦСДР
Фото: Музей ПЕРММ
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Мероприятие состоится в воскресенье, 29 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт выставка-перфоманс современного искусства «Акцион Кости». Его авторами являются художники из Екатеринбурга Анна и Виталий Черепановы.

Мероприятие состоится в рамках предновогоднего фестиваля «Все вместе» в Центре современной драматургии и режиссуры в воскресенье, 29 декабря, с 17:00 до 19:00. Расположен центр в здании «Генеральского дома» в Летнем саду.

«В слове «акцион» нет опечатки — на самом деле это и художественная акция, и одновременно аукцион, призванный привлечь внимание к искусству сегодняшнего дня из разных регионов России во всём многообразии форм», — рассказала участники микро-арт-группы «Город Устинов», которые являются коллегами акционистов.

Анна и Виталий Черепановы путешествуют по стране, встречаясь с художниками в различных городах, приглашают их к участию в игре-аукционе, где стоимость произведения определяется броском игральных кубиков, «костей». Проект уже проходил в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Саратове, Нижнем Новгороде и вошёл в шорт-лист премии «Инновация-2019».

Проект интересен тем, что он проходит в виде перформанса. То есть это не коммерческий аукцион, а спектакль, художественная акция. В Ижевске организаторы предлагают сформировать свои лоты не только художникам, но и разным сообществам, которые делают в городе что-то важное. 

«Например, ЦСДР, «Зелёный паровоз», благотворительный магазин «Благодарю» и другие смогут выставить на акцион какие-то артефакты. Они необязательно будут произведениями искусства, но за ними стоит смысл деятельности организации или сообщества.  И такое произойдёт впервые», — отметил «Город Устинов».

17:00, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#современное искусство\n#художники\n#ЦСДР

 

 

 


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