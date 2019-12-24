Выставка-перфоманс современного искусства «Акцион Кости» пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится в воскресенье, 29 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт выставка-перфоманс современного искусства «Акцион Кости». Его авторами являются художники из Екатеринбурга Анна и Виталий Черепановы.

Мероприятие состоится в рамках предновогоднего фестиваля «Все вместе» в Центре современной драматургии и режиссуры в воскресенье, 29 декабря, с 17:00 до 19:00. Расположен центр в здании «Генеральского дома» в Летнем саду.

«В слове «акцион» нет опечатки — на самом деле это и художественная акция, и одновременно аукцион, призванный привлечь внимание к искусству сегодняшнего дня из разных регионов России во всём многообразии форм», — рассказала участники микро-арт-группы «Город Устинов», которые являются коллегами акционистов.

Анна и Виталий Черепановы путешествуют по стране, встречаясь с художниками в различных городах, приглашают их к участию в игре-аукционе, где стоимость произведения определяется броском игральных кубиков, «костей». Проект уже проходил в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Саратове, Нижнем Новгороде и вошёл в шорт-лист премии «Инновация-2019».

Проект интересен тем, что он проходит в виде перформанса. То есть это не коммерческий аукцион, а спектакль, художественная акция. В Ижевске организаторы предлагают сформировать свои лоты не только художникам, но и разным сообществам, которые делают в городе что-то важное.

«Например, ЦСДР, «Зелёный паровоз», благотворительный магазин «Благодарю» и другие смогут выставить на акцион какие-то артефакты. Они необязательно будут произведениями искусства, но за ними стоит смысл деятельности организации или сообщества. И такое произойдёт впервые», — отметил «Город Устинов».