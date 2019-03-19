Создатели проекта надеются, что он будет соответствовать актуальным требованиям драматургии.

Ижевск. Удмуртия. В Арт-резиденции Ижевска открылась удмуртская театральная студия. Как сообщает пресс-служба «Дома дружбы народов» Удмуртии, проект любительского театра «Юмок» стартовал в понедельник, 18 марта, с читки пьесы куратора удмуртских проектов Арт-резиденции Дарали Лели (Алёны Петровой).

«Как куратор удмуртских проектов я вижу, что сейчас есть все возможности для развития удмуртского театра. Причём «удмуртское» может демонстрироваться и в переводах на русский язык для популяризации произведений национальных писателей», — отмечает Дарали Лели.

Создатели любительского театра надеются, что он будет соответствовать актуальным требованиям драматургии. Его видят на стыке классического представления о театре и других проявлений искусства. В сценическом действии ожидается появление особого музыкального оформления и визуальных эффектов. Актёрский состав подобран с учётом единственного требования — желания творить.

Начало работе студии положила читка пьесы Дарали Лели «Тулыс бал (Урод виръёс)» («Весенний бал (Борзая кровь)»). Ещё одна публичная читка состоится 19 апреля на акции «Библионочь» в библиотеке Удмуртского госуниверситета. Также артисты готовятся к дебютному выступлению — постановку с одноимённым студии названием «Юмок» («Неловкое положение») представят в мае и расскажут о том, как побороть рутину.

«У нас есть классический национальный театр, но его сценический репертуар не поспевает за современной жизнью. Не могу сказать, что постановки удмуртского театра неактуальны, их репертуар адресован более традиционной аудитории. Маленькому же театру легче успевать за трендами, реагировать на изменения в удмуртском мире», — рассказала Дарали Лели.

Она отметила, что в планах студии «Юмок» — демонстрировать своё творчество на различных городских арт-фестивалях и праздниках. Репертуар авторского удмуртского театра также будет расширяться: основой для спектаклей станут произведения из литератур финно-угорских народов и других народов России.