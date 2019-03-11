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В районах Удмуртии могут появиться модельные библиотеки

14:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Владимир Соловьёв\n#провинция\n#библиотека
Фото: susanin.news
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По результатам конкурса даже сельская библиотека сможет получить порядка 5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут появиться модельные библиотеки. Об этом рассказал министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Он сообщил «Сусанину», что в понятие модель современной библиотеки входит оснащение имеющихся учреждений компьютерной техникой и интернетом, закупка новой мебели и пополнение фондов. Также модель включает в себя создание комфортной читательской зоны и текущий ремонт.

Владимир Соловьев отметил, что конкурс ещё не объявлен, но в нём сможет принять участие любая библиотека в Удмуртии. Каждая сельская библиотека может получить 5 млн рублей по итогам конкурса, а районная — 10 млн рублей из бюджета государства. Всего на конкурс планируют представить от региона до 15 учреждений культуры.

14:00, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
94
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Владимир Соловьёв\n#провинция\n#библиотека

 

 

 


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