В районах Удмуртии могут появиться модельные библиотеки

По результатам конкурса даже сельская библиотека сможет получить порядка 5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут появиться модельные библиотеки. Об этом рассказал министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Он сообщил «Сусанину», что в понятие модель современной библиотеки входит оснащение имеющихся учреждений компьютерной техникой и интернетом, закупка новой мебели и пополнение фондов. Также модель включает в себя создание комфортной читательской зоны и текущий ремонт.

Владимир Соловьев отметил, что конкурс ещё не объявлен, но в нём сможет принять участие любая библиотека в Удмуртии. Каждая сельская библиотека может получить 5 млн рублей по итогам конкурса, а районная — 10 млн рублей из бюджета государства. Всего на конкурс планируют представить от региона до 15 учреждений культуры.