play
pause
  • $ 65.8 ↓
  • € 74.74 ↓

Художник Энвиль Касимов проведет мастер-класс в Удмуртском музее изобразительных искусств

11:25, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
11:25, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
173
0
#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#музей\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#художники\n#репчатый лук
Фото: susanin.news
173
0

Всем гостям необходимо принести с собой луковицу.

Ижевск. Удмуртия. Мастер-класс по написанию картины луком представит Энвиль Касимов в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Нужно принести лук. Желательно прозревший, пустивший пёрышки. Я буду им рисовать. Чистым, светлым и красивым луком», — сказал художник Энвиль Касимов.

Он также отметил, что после создания полотна картина будет разыграна среди пришедших. Музей проведёт викторину, победитель которой получит работу из рук автора.

Мероприятие состоится в среду, 6 марта в 18:30. Мастер-класс платный, ограничение по возрасту: 12+.

11:25, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
173
0
#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#музей\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#художники\n#репчатый лук

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска задохнулся под снегом

17:14, 26 февраля, 2019
4064

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3454
11:34, 27 февраля, 2019

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

3390
16:40, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3152
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2714
15:15, 28 февраля, 2019

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

10:15, 26 февраля, 2019
3442

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

3105
19:14, 02 марта, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2126
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1432
16:15, 28 февраля, 2019

В России снимут продолжение «Брата»

952
09:28, 26 февраля, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3216

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1632
11:10, 03 марта, 2019

Американские климатологи предрекли исчезновение облаков через 100 лет

912
19:00, 26 февраля, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

765
14:54, 28 февраля, 2019

Экс-министра Израиля осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

750
16:10, 26 февраля, 2019