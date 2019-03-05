Художник Энвиль Касимов проведет мастер-класс в Удмуртском музее изобразительных искусств

Всем гостям необходимо принести с собой луковицу.

Ижевск. Удмуртия. Мастер-класс по написанию картины луком представит Энвиль Касимов в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Нужно принести лук. Желательно прозревший, пустивший пёрышки. Я буду им рисовать. Чистым, светлым и красивым луком», — сказал художник Энвиль Касимов.

Он также отметил, что после создания полотна картина будет разыграна среди пришедших. Музей проведёт викторину, победитель которой получит работу из рук автора.

Мероприятие состоится в среду, 6 марта в 18:30. Мастер-класс платный, ограничение по возрасту: 12+.