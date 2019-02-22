Участники фестиваля «Золотая маска» покажут свои постановки в Удмуртии

Приезд творческих коллективов из разных городов России запланирован на ноябрь 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В ноябре 2019 года в Удмуртию прибудут театральные коллективы, попавшие в списки фестиваля «Золотая маска». Об этом «Сусанину» рассказал министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев в пятницу, 22 февраля.

«Мы через Русский драматический театр подавали заявку, чтобы наши зрители смогли посмотреть те спектакли, которые участвовали в фестивале «Золотая маска». Вчера был звонок из Москвы, они готовы поддержать наш проект, выделены уже федеральные ресурсы. Порядка 10 млн рублей. Со стороны республики требуется небольшое софинансирование — порядка 1-1,5 млн рублей», — рассказал Владимир Соловьев.

Он отметил, что рассматривается приезд в республику артистов из Перми, Уфы, Казани, а также коллективов из столичных театров имени Немировича-Данченко и Маяковского.

«Порядка семи-восьми коллективов мы ожидаем. Пока идёт стадия обсуждения. Это будет точно ноябрь. Точно будут задействованы все театральные площадки Удмуртии», — отметил министр культуры региона.

Относительно «Весеннего театрального фестиваля» Владимир Соловьев уточнил, что он республиканский, и его планировали до известий о проведении ноябрьского фестиваля.

«Мы три недели назад собирались с Союзом театральных деятелей Удмуртии и директорами театров. Там мнения разошлись. Многие директора говорят, что у них программа свёрстана, предлагали уйти на осень. Когда мы это обсуждали, ещё не было вот этого «золотомасочного» фестиваля», — рассказал Владимир Соловьев.

Также он отметил, что Удмуртия финансово помогает Русскому драмтеатру отправиться на «Золотую маску». Средства, выделенные из бюджета республики, составили около 500 тыс. рублей.

Напомним, постановка «Короля Лира» получила шесть номинаций на российскую национальную театральную премию.