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Выставка художника Энвиля Касимова «Интервенция #лук» откроется в Ижевске

09:30, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
09:30, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
145
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#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#выставки\n#музеи\n#Удмуртия\n#художники\n#репчатый лук
Фото: Энвиль Касимов
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Вернисаж состоится в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств 24 января.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств откроется новая выставка Энвиля Касимова «Интервенция #лук». Как сообщает пресс-служба учреждения, вернисаж состоится в четверг, 24 января.

Особенность выставки состоит в том, что живопись и арт-объекты современного художника вписаны в классическую музейную экспозицию «Природа вещей», включающую классическую живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII - начала XX веков. Отмечается, что это первый подобный проект, реализованный в Ижевске.

Выставка «Интервенция #лук» продолжает концепцию экспериментальной лаборатории «Корневая система», реализованной в 2016-2017 годах в музее ижевскими художниками - микро-арт группой «Город Устинов», и основанную на идее трансформации экспозиции через дополнение новыми работами и развития в едином смысловом поле.

К картинам и объектам Энвиля Касимова можно относиться как к ребусам: серийность и повторение одних и тех же сюжетов, вариативность техник придает «простому» сюжету новый смысл. А интервенция работ в музейное пространство и их взаимодействие с классическими экспонатами создаёт дополнительные коннотации для восприятия привычных образов.

Основным сюжетом новой серии художника стал обычный лук - он пробивается через камень, проявляется на рыбьей чешуе или оказывается увековеченным в золоте. Кроме того, играя со смыслами слов «лук» и «look» Энвиль Касимов делает дополнительный акцент на значимости создаваемого образа и всего «внешнего» в нашей жизни. Сам художник утверждает: «Лук для меня важнее пейзажей Милана или Венеции. Лук для меня дорога к небу. Лук - это Чудо!»

Выставка продлится до 10 марта.

09:30, 21 января, 2019
Дмитрий Стрелков
145
0
#Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#выставки\n#музеи\n#Удмуртия\n#художники\n#репчатый лук

 

 

 


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