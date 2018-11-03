Ночь искусств: куда сходить в Ижевске 4 ноября

Ежегодная акция проходит в Удмуртии со 2 по 6 ноября.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии со 2 по 6 ноября проходит культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Поэтому три выходных дня жители Ижевска смогут провести с пользой.

Программе мероприятий на 4 ноября:

Республиканский дом народного творчества

10:00 – 21:00 Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Территория талантов», в рамках Международного проекта «Душа моей родины». Вход свободный.

Театр оперы и балета

17:00 – 19:30 Открытый творческий вечер «50 лет на сцене!». Вход свободный.

Государственный национальный театр Удмуртской Республики

16:00 – 19:00 Показ спектакля «Пуны» («Собака») на сцене Малого зала. После спектакля – творческая встреча с драматургом и артистами постановки. Стоимость билета – 200 рублей.

Государственный театр кукол

20:30 Интерактивное приключение «Ночь в театре кукол». Стоимость – 70 рублей.

Удмуртская государственная Филармония

20:00 Квест «Успей за 60 минут» посмотреть 6 концертов, посетить 6 площадок и познакомиться с 6 коллективами филармонии. Исполнители: Государственный академический ансамбль песни и танца УР Академическая хоровая капелла Удмуртии Инструментальный квартет Государственного симфонического оркестра УР Оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» Эстрадный ансамбль «Шулдыр жыт» Концертный оркестр «Арсенал-бэнд». Стоимость – 200 рублей.

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»

19:00 Концерт, посвящённый Дню государственности Удмуртии (ДК «Аксион»).

Цирк Удмуртии

13:00 Представление цирковой программы «Парад дрессуры и экзотики».

Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел

12:00 – 20:00 Квест «Выль ос» (Магический портал);

12.00 – 20.30 Мастер-классы. Авторские текстильные украшения;

7:00 – 18:30 Кулинарный поединок «Перепечи»;

19:00 – 23:00 Этно-перформенс «Выль шом» (Другой вкус).

Вход свободный. Мастер-классы по видам ДПИ - 200 рублей. Кулинарный мастер-класс и кулинарный поединок – 250 рублей.

Музей имени Кузебая Герда

12:00, 15:00 Экскурсии по выставке «Молюсь за тех и за других»;

13:00, 18:00 Экскурсии «Песня со всеми дружит» (на выставке «Удмурты»);

15:00, 17:00. Экскурсии «Ижевск – город оружейников» (на выставке «Города начинались с заводов…»);

12:00, 18:00 Экскурсии «Природа Удмуртии»;

13:00, 15:00 Экскурсии «Комсомол: время, события, люди»;

14:00, 17:00 Экскурсии «Ижевские мотоциклы»;

13:00, 14:00 Экскурсии «Под личную ответственность»;

13:00-18:00 Мастер – классы «Музейный сувенир» (бумажное творчество);

12:00-14:00 Мастер – класс «Символ единства» (плетение, ткачество, шитье)

14:00-18:00 Викторина «Следы в истории»;

11:00-19:00 «Музейный зоопарк»;

12:00-16:00 Мастер - класс «Рисуем питомца»;

15:00 Мастер – класс от художника Дениса Никонова;

14:00, 16:00 Акция «Товарищ комсомол»;

16:00 Презентация фильма «Иосиф Наговицын».

Музей ИЗО

Стоимость входного билета – 50 рублей.

18:00 – 19:00 Выступление детского хора с песнями из Пионерского детства (руководитель хора Глушкова Алевтина Николаевна); А.Н. Глушкова расскажет об истории хора на выставке «Пионерское детство»;

18:00 – 19:00 Мастер-шоу с Александром Чувашевым «Будь как Фешин!». Художник А.Чувашев расскажет о своём любимом мастере Николае Фешине и покажет, как написать портрет в стиле Фешина;

18:30 –19:30 Трогательная экскурсия по выставке «Природа вещей» с Анастасией Горынцевой (во время экскурсии экспонаты можно будет трогать и держать в руках);

19:15 – 20:15 Экскурсия по выставке «Дар» с Еленой Стерховой;

19:00 – 20:00 «Кружок технического моделирования» с Кванториумом;

19:30 – 20:15 Художник Макс Верёвкин в рамках цикла «Взгляд художника» выступит с лекцией «Мой любимый художник – Бойс!»;

20:30 – 21:30 Творческая встреча с Сергеем Орловым в рамках цикла «Взгляд художника». С. Орлов расскажет о своём любимом художнике Леонардо да Винчи;

20:15 – 21:15 Фотокружок «Пионерское детство»;

21:30 – 22:50 Читка пьес современных ижевских драматургов с театральным коллективом Le Partisans. Цена билета: 150 рублей;

21:45 – 22:45 Экскурсия по зданию музея «Назад в 60-е» в рамках выставки «Пионерское детство с Ириной Брекоткиной.

Музей-заповедник «Лудорвай»

14:00-15:00 Экскурсия по выставке «Тропою северных оленей» из фондов Национального музея Республики Коми. Предметы быта, декоративно-прикладное искусство;

15:00-16:00 «Эстонская мультипликация». Показ мультипликационных фильмов по мотивам сказок и мифов удмуртов, саамов, вепсов, коми;

15:00-17:00 Мастер-классы по изготовлению традиционной куклы, плетению на коклюшках, плетению поясков на бёрдах;

17:00-19:00 Вечер акустической музыки. Авторские, бардовские песни;

17:00-18:00 Мастер-классы по изготовлению традиционных квасов из солода и свеклы;

18:00-20:00 «Самовар кипит – уходить не велит». Традиции чаепития у разных народов, мастер-классы по завариванию травяных чаёв.

Входной билет для взрослых - 100 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) - 50 рублей.

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова

12:00 – 14:00 Викторина «Загадочный экспонат», мастер-класс «Искусство на обломках войны»;

14:00 – 16:00 Викторина и мастер-класс «Искусство оружия»;

14:00 – 16:00 Мастер-класс «Искусство 3D»;

16:00 – 19:00 Фестиваль «Песнь мира» с участием Ижевского муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского, ансамбля «Надежда», иностранных студентов Ижевской медицинской академии;

16:00 – 19:00 Танцевальный марафон «Пламя танца» с участием студии мим-искусства «Апрель», клуба исторического танца «КИТ», танцевальных коллективов национальных объединений «Дома дружбы народов»;

18:40 – 19:00 Торжественное закрытие выставки «Планета творчества – позывной «Михтим»;

18:00 – 20:00 Мюзикл на французском языке «Notre-Dame de Paris».

Посещение музея по льготной цене.

Национальная библиотека Удмуртской Республики

18:00-22:00 Выставка керамических изделий ручной работы, выполненных студентами Удмуртского Республиканского колледжа культуры;

18:00-22:00 Мастерская «Я–творчество, я – искусство!»;

17:00-18:00 Творческая встреча «Я» под призмой искусства»;

19:00-22:00 Мастер-класс «Сюрреалистическое Панно» с участием преподавателей Удмуртского Республиканского колледжа культуры.

Республиканская библиотека для детей и юношества

10:00-11:30 Театральное искусство;

11:30-12:30 Искусство слова;

12:30-15:00 Изобразительное искусство;

14:00-15:00 «Наполним сердце вдохновеньем» Мастер-классы с участием отряда волонтеров «Сила добра» СОШ № 30 г. Ижевска;

15:00-16:00 Искусство кино. «Кинопритяжение» Творческая встреча с Владимиром Шибановым, телеоператором, создателем документального фильма к 100-летию комсомола, просмотр фильма;

16:00-19:00 Искусство балета. «Музы не терпят суеты» Творческая встреча с артистами Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, просмотр и обсуждение художественного фильма Валерия Тодоровского «Балет».

10:00-19:00 В течение дня для всех желающих: театр теней; литературные викторины; пазлы; прослушивание грампластинок; громкие выразительные чтения; аквагрим; песочная анимация; фото на память; арт-площадка «Дерево пожеланий».

Вход свободный.

Зоопарк Удмуртии

16:00 Мероприятие «За эти 10 лет…» (история зоопарка, его главные обитатели, особенности работы в зоопарке Удмуртии).

Выставочный центр «ГАлерея»

11:00-22:00 Выставка «Имре Маковец. Соединяя небо и землю», Венгрия. Выставочный зал, ул. Пушкинская, д. 247;

15:00, 18:00 Экскурсия по выставке «Имре Маковец. Соединяя небо и землю». Выставочный зал, ул. Пушкинская, д. 247;

20:00-22:00 Концертная программа на выставке «Имре Маковец. Соединяя небо и землю» Выставочный зал, ул. Пушкинская, д. 247

9:30-22:00 Выставка Андрей Галимзянов «Скульптура». Центральная площадь, премьер зал;

15:00, 19:00 Мастер-шоу скульптора Андрея Галимзянова. Центральная площадь, премьер зал;

10:00-22:00 Выставка «Ижевский Декалог» (самостоятельный осмотр с маршрутными листами и выполнением заданий). Музей Ижевска, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4а;

15:00 Демонстрация фильма «Ижевско-Воткинское восстание» Творческая встреча с автором Александром Родионовичем Балтиным. Музей Ижевска, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4а;

18:00 Театральная лаборатория Арт-резиденции Спектакль «Ижевское восстание», Музей Ижевска, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4а.