Школьница из Завьялово получила электрическое пианино в подарок от Президента России

Девочка является неоднократным призёром фестивалей и конкурсов различного уровня.

Завьялово. Удмуртия. Школьница из Завьялово Полина Кривей получила электрическое пианино в подарок от Президента России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, девочка занимается музыкой с 5 лет.

Полина является неоднократным призёром фестивалей и конкурсов различного уровня в области музыкального искусства. Сейчас она учится в специальной музыкальной школе при Республиканском музыкальном колледже.

Минувшим летом Полина Кривей написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала, что не может себе позволить купить пианино.

«В Администрации руководителя государства приняли решение помочь Полине», - отмечается в сообщении.

Музыкальный инструмент вручили юной пианистке накануне, 12 декабря.