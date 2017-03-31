Более 70% жителей Ижевска оценили межнациональную обстановку как спокойную

В столице Удмуртии прошло заседание городского консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание городского консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, в состав которого входят представители муниципалитета, министерства национальной политики Удмуртии, Общественной палаты города, общественных организаций, средств массовой информации. Участники совета обсудили вопросы противодействия экстремизму, проведения профилактической работы в школах и детско-подростковых центрах, обеспечения безопасности ижевчан.

Заместитель министра национальной политики Удмуртии Павел Орлов отметил, что по результатам опросов общественного мнения, Удмуртия - один из немногих регионов страны, где около 70% населения считают многонациональность России благом. В столице региона этот показатель выше среднего по республике.

Начальник управления муниципальной милиции администрации города Рустам Маликов рассказал, что в Ижевске созданы 6 антитеррористических комиссий - 1 городская и 5 районных. В рамках программы «Безопасный город» в наиболее оживленных местах установлены 92 камеры наружного наблюдения, и их количество постоянно увеличивается. Для охраны общественного порядка в столице Удмуртии работают 5 добровольных общественных дружин, это более 300 человек, которые оказывают помощь органам полиции.

Первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов отметил важность работы по противодействию экстремизму: «Чтобы получить реальный результат и не допускать случаев проявления неприязни к представителям других национальностей, мы должны объединить наши возможности и каждый на своем месте прилагать максимум усилий для исключения подобных фактов».

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.