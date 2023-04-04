18 предприятий Удмуртии получат субсидии на развитие

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определились предприятия-победители конкурсного отбора на получение субсидий, выделяемых в рамках программы развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По итогам конкурса субсидии получат 18 предприятий республики, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, производители химической, металлургической, электронной продукции, а также товаров народного потребления. В общей сложности им выделят 110,6 млн рублей.

Деньги пойдут, в том числе, на технологическое присоединение, уплату первого взноса по лизингу, а также покупку нового оборудования.