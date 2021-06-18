Удмуртия ждет от ИКЕА техзадание на площади для шоурума

Власти республики считают нецелесообразной идею строительства торгового комплекса.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии после Петербургского международного экономического форума ждут от ИКЕА техзадание на площади, на которых мог бы разместиться шоурум торговой сети. Как рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов, выдать его представители компании должны после 20 июня.

«Сегодня безумно строить торговые комплексы с учетом того, что больше логистика развивается. Если мы откроем шоурум ИКЕА, это будет моя маленькая победа для всех домохозяек и домохозяев Удмуртии», - поделился вице-премьер.

Кроме того, власти республики рассчитывают на размещение заказов компании на производственных площадях региона. В настоящее время уровень локализации производства шведской сети в России составляет более 80%. «ИКЕА сегодня действует как маркетплейс, размещает заказы по своим лекалам в российских предприятиях», - отметил Константин Сунцов.

Он также рассказал, что на ПМЭФе делегация Удмуртии подарила руководству ИКЕА карандаши «Можга». По экологическим характеристикам они не уступают икеевским, но стоят существенно дешевле.

Напомним, что компании предложили несколько вариантов выхода на рынок Удмуртии. Это может быть открытие магазина, дизайн-центра, склада или шоу-рума.