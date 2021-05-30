Арбитраж обязал компании-утилизаторы мусора из Ижевска снизить тарифы

Ранее антимонопольное ведомство уличило «Чистый город» и «Ареал» в картельном сговоре.



Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд вышестоящей инстанции отклонил апелляцию ижевских ООО «Чистый город» и ООО «Ареал» на решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

В июне 2020 года региональное антимонопольное управление установило, что указанные компании заключили картельный сговор по повышению цен на свои услуги в 3-5 раз. Перед этим ООО «Чистый город» подняло стоимость размещения одной тонны отходов, не относящихся к ТКО, с 667 до 3100 рублей, а ООО «Ареал» - с 1096 до 3200 рублей.

Данные компании занимают доминирующее положение на рынке размещения указанной категории отходов в Удмуртии, отмечают в УФАС. Поскольку они установили тарифы на одну и ту же услугу на почти одинаковом уровне, антимонопольное ведомство обвинило их в нарушении законодательства о конкуренции. Предприятиям было предписано отказаться от необоснованного повышения цен.

«Чистый город» и «Ареал» пытались оспорить это решение в Арбитражном суде Удмуртии, но он встал на сторону антимонопольщиков.

Также не увенчалась успехом попытка утилизаторов мусора из Удмуртии обратиться в вышестоящую инстанцию. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Чистый город» и ООО «Ареал» в полном объеме.