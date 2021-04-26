Птицефабрику «Вараксино» посетил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров

На предприятии ему показали производственно-логистический комплекс и продукцию «КОМОС ГРУПП».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с рабочим визитом побывал Полномочный представитель Президента России в Приволжье Игорь Комаров. Он посетил птицефабрику «Вараксино», где ознакомился с продукцией, работой производственно-логистического комплекса предприятия и оценил экспортный потенциал.

На площадке полпреда сопровождали глава Удмуртии Александр Бречалов, управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов и заместитель генерального директора – вице-президент – управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино» Дмитрий Кузнецов.

Как рассказал Андрей Шутов, субхолдинг «Птицеводство» занимает четвертое место в России с производственным показателем в 1,2 млрд яиц в год. «Мы обладаем всеми компетенциями, чтобы достичь объемов производства 2,5 млрд штук яйца в год и выйти на первое место в Российской Федерации», - поделился он планами.

Также Андрей Шутов поблагодарил Министерство сельского хозяйства республики за содействие в развитии экспортного направления. «В настоящее время птицефабрика «Вараксино» проходит процедуру аккредитации для поставки продукции на Ближний Восток. В течение пяти лет мы планируем экспортировать в Арабские Эмираты продукцию на сумму не менее 191 852,5 долларов США. С целью расширения экспортных связей мы реализуем на птицефабрике инвестпроект по модернизации производства, который предполагает внедрение плана мероприятий по приведению площадки в соответствие с требованиями стран-импортеров, сформированного по итогам обследования предприятия Россельхознадзором. Общая стоимость проекта составит 55,3 млн рублей, из которых 20 млн рублей – это грант за счет средств бюджета Удмуртской Республики и 8,7 млн рублей – средства льготного кредитования», – пояснил управляющий акционер.

Игорь Комаров в общении с журналистами отметил, что развитию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» уделяется особое внимание, так как компания является крупнейшей в домашнем регионе. По его словам, инвестиции, которые вкладывает холдинг совместно с властями, обязательно дадут свои плоды – как в сфере занятости и создания рабочих мест, так и в дальнейшем выпуске высококачественной продукции, которая будет поставляться в другие регионы и на экспорт.